Scontro frontale tra auto nell'Astigiano, un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Dusino San Michele, in provincia di Asti.

L'incidente

Secondo quanto reso noto dal personale del 118, intervenuto sul posto insieme a vigili del fuoco e carabinieri, due auto si sono scontrate frontalmente. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.