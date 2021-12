Covid Piemonte, il bollettino: 4.611 nuovi casi su 50.868 tamponi

Aumentano i ricoveri: sono 89 in terapia intensiva, più tre rispetto a ieri, e 1.058 negli altri reparti, 63 in più

In Piemonte sono 4.611 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 50.868 tamponi eseguiti.

Il bollettino

Sono 13 i decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale, due di oggi, facendo salire il totale dall'inizio della pandemia a 12.010. Gli asintomatici sono 3.344 (il 72,5%). I guariti sono 1.367. Nuovo balzo dei ricoveri: sono 89 in terapia intensiva, più tre rispetto a ieri, e 1.058 negli altri reparti, 63 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 41.004. Gli attualmente positivi sono 42.151. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 458.177 positivi e 404.016 guariti.