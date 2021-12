Capodanno 2022, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere

Il 31 dicembre l’appuntamento è triplice per trascorrere il Capodanno a teatro con i Beniamini della Compagnia Torino Spettacoli mentre per gli amanti del circo al Parco della Pellerina va in scena il Circo Medrano.

Capodanno a teatro

Il 31 dicembre l’appuntamento è triplice per trascorrere il Capodanno a teatro con i Beniamini della Compagnia Torino Spettacoli. In prima serata andrà in scena la commedia Finestre sul Po con Piero Nuti alle 20:15 al Teatro Erba oppure il giallo brillante di Agatha Christie Caffè Nero per Poirot alle 20.30 al Teatro Gioiello. In seconda serata, con inizio a mezzanotte il giallo comico interattivo Forbici Follia al Teatro Alfieri. Al termine di ciascuno dei tre spettacoli ogni spettatore riceverà in dono una mini-bag contenente panettoncino e Bollicine e un regalo teatrale come ricordo festoso della serata dell’ultimo dell’anno trascorsa assieme ai beniamini della Compagnia Torino Spettacoli.

Anima Tango

Prende il via domenica 26 dicembre presso il locale Aldobaraldo di via Parma 29/B la rassegna Torino Anima Tango, giunta alla sua 18esima edizione. Tantissimi gli eventi che ruoteranno intorno al mondo articolato del tango, partendo da esibizioni dal vivo, musica e aperitivi in tema. L’evento proseguirà durante tutto il periodo delle feste per finire domenica 9 gennaio 2022. In palinsesto spettacoli di ballo con musica dal vivo ed esibizioni di maestri tangueri di fama internazionale, ma anche pratiche conviviali come il “tangoaperitivo” e proposte come il cenone di capodanno o il “controcapodanno”, sempre incentrate sul mondo culturale del tango.

Circo Medrano



Al Circo Medrano, visitabile al Parco della Pellerina di Torino, si potrà festeggiare il Capodanno al Gran Veglione di San Silvestro che inizierà alle 21.30. Tante le novità previste quest'anno con numeri particolari e performances mozzafiato di artisti provenienti da ogni angolo del mondo. Ingresso alle 20:30 con consegna di panettone, spumante e cotillons. Inizio spettacolo alle 21:30 aspettando la mezzanotte.