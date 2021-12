Al confine svizzero con denaro non dichiarato, sanzionati

Un primo trasgressore è stato fermato a bordo di un’auto al valico stradale di Iselle ed è stato trovato in possesso di 62.410 franchi svizzeri. Il secondo è stato invece controllato a Domodossola su un treno in arrivo dalla Svizzera: nascondeva 361 banconote da mille franchi, oltre a 9.270 euro

La guardia di finanza ha sanzionato due persone che stavano varcando il confine tra il Verbano Cusio Ossola e la Svizzera senza dichiarare le somme di denaro che avevano con sé. Il primo trasgressore è stato fermato a bordo di un’auto al valico stradale di Iselle ed è stato trovato in possesso di 62.410 franchi svizzeri. Il secondo è stato invece controllato a Domodossola su un treno in arrivo dalla Svizzera: nascondeva 361 banconote da mille franchi, oltre a 9.270 euro per un importo totale di quasi 350.000 euro.

Le sanzioni

“I trasgressori - spiegano le fiamme gialle - , avvalendosi della possibilità di definire in maniera agevolata la violazione nei casi previsti dalla normativa, hanno estinto la violazione amministrativa oblando oltre 40.000 euro mentre in quattro casi, in considerazione degli importi rilevanti, si è proceduto al sequestro di 346.000 euro”. Nel corso dell’anno la guardia di finanza ha intercettato al confine oltre un milione e trecentomila euro non dichiarato.