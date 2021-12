L'edificio è interessato da alcuni lavori e a dare l'allarme sono stati gli stessi operai. Non si sono registrati intossicati o feriti

Evacuato un palazzo in via Piossasco a Torino dove i vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre per un incendio sviluppatosi sul tetto.

Nessun ferito

Non si sono registrati intossicati o feriti. Sul posto è intervenuta anche la polizia e i sanitari del 118. L'edificio è interessato da alcuni lavori e a dare l'allarme sono stati gli stessi operai.