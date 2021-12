Procura Vercelli apre inchiesta su 15enne morto dopo caduta sugli sci

Il giovane è deceduto all’ospedale di Novara per le lesioni subite in una caduta sulle piste del comprensorio di Alagna Valsesia. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo: al vaglio possibili negligenze o mancanza dal punto di vista della sicurezza

La procura di Vercelli ha aperto un'inchiesta sulla morte dello sciatore 15enne di Invorio (in provincia Novara) deceduto all'ospedale di Novara per le lesioni subite in una caduta sulle piste del comprensorio di Alagna Valsesia, nel Vercellese (L'INCIDENTE). L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Non è esclusa una perizia sul luogo dell'incidente, mentre è probabile che verrà disposta l'autopsia sul corpo del 15enne deceduto.

L’inchiesta

I pubblici ministeri indagano per risalire a eventuali responsabilità sull'incidente, avvenuto sulla pista di rientro, classificata rossa, da Pianalunga ad Alagna. Al vaglio degli inquirenti possibili negligenze o mancanze dal punto di vista della sicurezza. Al momento non è stato comunicato se ci sono indagati o se le indagini sono a carico di ignoti.