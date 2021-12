Svaligiano appartamento a Biella, arrestati due ventenni

I due hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per portare via denaro e gioielli. La refurtiva è stata sequestrata

Due giovani sono stati arrestati a Biella dopo essere stati sorpresi dai carabinieri mentre, in uno stabile di via Piemonte, erano intenti ad armeggiare con arnesi atti allo scasso. L'accusa è di furto aggravato in concorso. A lanciare l'allarme i residenti della zona. Gli arrestati sono due ventenni che, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno svaligiato un appartamento. La refurtiva, denaro e gioielli, è stata sequestrata.