Torino, derubavano anziani agli sportelli bancomat: tre arresti

I carabinieri di Pinerolo (Torino) hanno arrestato due uomini di 36 anni e una donna di 34, tutti residenti in Romania, in quanto accusati di avere in più occasioni derubato alcuni anziani delle carte di credito e bancomat mentre erano intenti a prelevare agli sportelli delle loro banche. Secondo gli investigatori, i tre sono responsabili di nove furti aggravati e indebito utilizzo della carta di pagamento avvenuti nel Torinese, a Treviso, Milano, Modena e Ferrara.

Le indagini

Il modus operandi della banda consisteva nello spiare la vittima mentre digitava il codice pin e poi distrarla con una scusa per sostituire la carta al momento dell'espulsione dallo sportello. Subito dopo i ladri prelevavano con la carta sottratta ai clienti. Le indagini sono state condotte in sinergia con i carabinieri della Stazione di Torino di San Salvario, impegnati in un'operazione simile. Attraverso dei filmati di sicurezza è stato possibile identificare il gruppo. Gli inquirenti stanno cercando di capire se i tre arrestati sono collegati con un'altra banda romena, tre uomini e una donna, sgominata dai militari dell'Arma a Torino lo scorso 11 dicembre.