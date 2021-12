Smog a Torino, prosegue lo stop ai diesel fino a Euro 5

Continua il “semaforo rosso" per le condizioni di alto inquinamento atmosferico a Torino e in altri 32 comuni dove prosegue il blocco dei veicoli diesel fino agli Euro 5. Le limitazioni valgono dalle 8 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi. La situazione sulla qualità dell'aria verrà nuovamente analizzata con gli aggiornamenti di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, mercoledì e venerdì.