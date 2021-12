Incendio nel capanno degli attrezzi, ustionato 60enne nel Torinese

Un sessantenne è rimasto ustionato questa mattina a seguito di un incendio in un cascinale a Settimo Vittone, in provincia di Torino. L'uomo ha riportato ustioni alle mani e alla schiena ed è rimasto anche intossicato nel tentativo di spegnere le fiamme divampate all'interno del capanno degli attrezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea. Il ferito è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino.