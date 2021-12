Incendio ad Alessandria, fiamme su un vagone del treno dismesso

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero sfuggite al controllo di qualche senzatetto che utilizzava il vagone come ricovero di fortuna

Indagini in corso da parte della polizia Scientifica sulle cause del principio di incendio che, questa notte, ha interessato un vagone dismesso nell'area dello Smistamento della stazione ferroviaria impegnando per due ore i vigili del fuoco.

L'incendio

Secondo una prima ricostruzione della Polfer, potrebbe trattarsi di fiamme sfuggite al controllo di qualche senzatetto che lo utilizzava come ricovero di fortuna e che si sarebbe allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I pompieri hanno trovato 2 bombole di gpl. L'allarme è scattato intorno alle 3, dopo la segnalazione di alcuni cittadini del quartiere Cristo che hanno avvertito l'odore del fumo.