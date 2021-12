Addio al fotografo Monty Shadow, ritrasse top model e piloti

Il fotoreporter di origini montenegrine dagli anni '80 risiedeva a San Nazzaro Sesia, in provincia di Novara. Si è spento all'ospedale di Vercelli

E' morto all'ospedale di Vercelli il fotografo Cedomir Komljenovic, noto con il nome d'arte di Monty Shadow. Il fotoreporter di origini montenegrine dagli anni '80 risiedeva a San Nazzaro Sesia, in provincia di Novara. Rientrato dalla Svizzera, era stato ricoverato nei giorni scorsi per una polmonite causata dal Covid. Komljenovic, secondo la stampa montenegrina che per prima ha dato l'annuncio della scomparsa, si sarebbe spento a 82 o 83 anni. Lascia la compagna Audrey Tritto.

La carriera

Oltre che fotografo di fama internazionale, Monty Shadow è stato imprenditore, editore e promoter. Nei primi anni '80 grazie alla sua collaborazione con Fila, Ferrari, Mercedes e Bmw era entrato nella F1 diventando il fotografo preferito di tanti piloti, a partire da Nelson Piquet, Ayrton Senna, Jean Alesi. Protagonista del jet-set, Monty Shadow frequentava gli attori Sylvester Stallone, Carol Alt (che immortalò in tanti scatti degli anni '80), Arnold Schwarzenegger. E' stato anche il fotografo di tante top model, tra le quali Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Brinkley, Christy Turlington, Stephanie Seymour.

Dopo gli studi all'universitari a Zagabria, dal 1965 si dedicò al giornalismo e alla fotografia e debuttò a Londra nel 1970 lavorando per le riviste del gruppo Condè Nast. Nel 1975 si affermò con il nome di Monty Shadow nella fotografia di moda, realizzando negli anni campagne pubblicitarie per aziende come Fila, Bmw, Mercedes, Ferrari, Rolls Royce, Stefano Ricci, Armani e Versace. Aveva creato l'Art Masters Festival di St. Moritz ed è stato tra i fondatori del Laureus Sports Award.

Il cordoglio di Stefano Domenicali

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, su Twitter ha espresso cordoglio: "Sono profondamente rattristato nel sentire che un vero amico della Formula 1, Monty Shadow, è morto. La sua genialità creativa mancherà a tutti noi e le sue immagini di questo sport faranno sempre parte della nostra storia".