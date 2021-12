Asti, si scalda con un braciere in casa: 43enne morto intossicato

L'uomo, che viveva solo, era a letto e nella casa sono stati riscontrati alti livelli dì monossido dì carbonio. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui

Un cittadino 43enne di origini marocchine è stato trovato morto nella casa dove abitava ad Asti. L'uomo, che viveva solo, era a letto e nella casa sono stati riscontrati alti livelli dì monossido dì carbonio. Nell'alloggio c'era anche un braciere, che il 43enne aveva acceso per scaldarsi. A dare l'allarme i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto. È intervenuta la polizia, la scientifica, i vigili del fuoco e il 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare.