Cade nel fossato del castello sforzesco di Novara: salvato 45enne

È caduto nel fossato del castello sforzesco di Novara, in piena notte, e soltanto dopo diverse ore, all'ora di pranzo, è stato notato da un passante che ha dato l'allarme. Un uomo di 45 anni è ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara, infreddolito e spaventato ma non in condizioni gravi, dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Ad attutire la caduta, circa dieci metri, è stata la folta vegetazione, che lo avrebbe anche riparato dalle basse temperature della notte. Non sono chiare le circostanze della caduta, avvenuta nella zona di piazza Martiri, centro della movida notturna novarese.