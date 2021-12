Torino, dà in escandescenza per pc Asl malfunzionante: denunciato

L'uomo ha dato in escandescenze davanti a uno degli sportelli della struttura sanitaria nel quartiere Madonna di Campagna, insultando gli operatori, che cercavano di calmarlo, e colpendo prima con pugni il divisorio in plexiglass

Il malfunzionamento di un computer, di quelli che vengono messi a disposizione degli utenti delle Asl, ha fatto perdere le staffe a un anziano, denunciato dalla polizia a Torino per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo ha dato in escandescenze davanti a uno degli sportelli della struttura sanitaria nel quartiere Madonna di Campagna, insultando gli operatori, che cercavano di calmarlo, e colpendo prima con pugni il divisorio in plexiglass e poi, dopo averlo sradicato dal piano, scaraventandolo per terra. Infine, come se nulla fosse successo, si è seduto in sala d'attesa, dove è stato individuato dagli agenti e denunciato.