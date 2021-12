Alessandria, Oss muore di Covid. In video diceva: spero di prenderlo

"Mi auguro di prendere questo virus. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionista’. Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi”. Si esprimeva così, in un video pubblicato sui social lo scorso novembre, un’operatrice socio-sanitaria, di 64 anni, dell'ospedale di Alessandria, morta di Covid. A darne notizia è il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind, che conferma quanto anticipato dal bisettimanale locale Il Piccolo. La donna era stata sospesa dal lavoro perché non vaccinata. ”Rispettiamo le convinzioni di ciascuno, anche se a volte si pagano con la vita, ma c'è rammarico che ancora oggi possano esistere posizioni non scientifiche", ha affermato il sindacato. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)