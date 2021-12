Torino, traffico di cocaina a Mirafiori: due arresti

Due uomini di 45 e 40 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di traffico di cocaina, ricettazione e possesso di arma da fuoco. E' successo a Torino nel quartiere Mirafiori.

Sequestrato un chilo di stupefacente

Durante l'operazione è stato sequestrato oltre un chilo di stupefacente e una pistola calibro 9 risultata rubata, rinvenuti in casa del 40enne.

L'indagine è scattata dopo alcune segnalazioni sulla presenza di pusher in zona. Nei giorni scorsi gli agenti hanno notato il 45enne muoversi in modo sospetto davanti a un bar: una volta fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina. Appostamenti successivi hanno permesso di individuare anche il 40enne, rintracciato in auto davanti a un bar in via Carlo del Prete con alcuni grammi di cocaina.