Covid Piemonte, Cirio: tampone gratis a studenti in attesa Green pass

Così il governatore del Piemonte: "Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare. Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi"

Tamponi gratis in Piemonte per gli studenti che si sono appena vaccinati, o hanno da poco aderito alla campagna, e sono quindi in attesa del Green Pass. Ad annunciare la misura, varata oggi dalla giunta regionale, è il governatore Alberto Cirio, a margine della firma del protocollo d'intesa tra Torino Wireless, Huawei e Ico Valley. "Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare - osserva Cirio - Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, in attesa del Green pass, hanno bisogno del certificato da tampone". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I vaccini

"Sto registrando nell'opinione pubblica, tra la gente, un orgoglio dei vaccinati. Le persone iniziano a rivendicare la loro scelta, a difenderla, e a pretendere dallo Stato che la loro scelta venga ripagata", ha continuato. E ancora: "Prima parlavano sempre quelli del no, oggi invece parla anche chi dice si e di questo sono particolarmente contento perché significa che possiamo avviarci verso la normalizzazione", aggiunge Cirio.