Maltempo Piemonte, gelo dopo le nevicate: -7 in collina -28 sul Rosa

Notte di gelo dopo la nevicata di ieri che ha imbiancato tutto il Piemonte, ma senza valori da record. Nel centro di Torino minima appena sotto lo zero, -0.5 gradi, alle quote basse la temperatura più rigida. -7.4, è stata registrata dalla stazione Arpa ai 385 metri di altitudine di Saliceto (Cuneo). A Mondovì (Cuneo) -6, a Carmagnola (Torino) - 5.9, a Vercelli -1.4. In montagna -28.1 alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa, -14.4 al Passo del Moro di Macugnaga (VCO), -13.3 al Rifugio Vaccarone, sopra Giaglione, in Valle di Susa, -11.7 a Sestriere Banchetta, 9.9 al Colle della Lombardia, sopra Vinadio (Cuneo). (IL METEO IN PIEMONTE)

Le previsioni

Per la giornata di oggi sul Piemonte Arpa prevede tempo quasi ovunque stabile mentre per domani sono attese deboli nevicate sulle Alpi nord-occidentali e nevischio sugli Appennini, con zero termico a 4-600 metri nel pomeriggio, in rialzo a 900-1000 nella serata.