Incidente nel Vercellese, scontro tra auto: 29enne in gravi condizioni

Una donna di 29 anni è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 3, a Livorno Ferraris (Vercelli).

L'incidente

Per cause ancora in fase di accertamento, la sua auto, una Fiat Punto, si è andata a scontrare contro una Fiat 16 e ha terminato la corsa contro un muro. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dalle lamiere e l'hanno affidata alle cure del 118, che l'ha portata in codice rosso al Sant'Andrea. Gravi le ferite riportate. Sul posto anche i carabinieri. L'asfalto era scivoloso per la presenza di neve.