Covid, Cirio: in Piemonte test gratis per chi fa prima dose vaccino

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervistato dal Corriere della Sera, illustra la sua iniziativa "d'incentivare chi fa la prima dose di vaccino con tamponi gratuiti per tutto il periodo finestra (15 giorni, ndr) che trascorre dalla prima iniezione fino all'ottenimento del green pass. Una misura che, da ieri, applichiamo anche a chi ha tra 12 e 18 anni d'età", spiega.

L'utilità del super Green pass

A suo avviso, il super green pass ha incentivato le prime dosi: "In poche settimane, siamo passati da 550mila cittadini over 12 ancora non vaccinati a 480mila". Nel primo giorno della sua introduzione, "la Prefettura non mi ha segnalato particolari criticità - riferisce - farò un secondo monitoraggio venerdì prossimo quando, come ogni settimana, incontrerò i presidenti di Provincia e i prefetti". Sui mezzi di trasporto "ho chiesto una relazione dettagliata perché lì, effettivamente, potrebbe esserci qualche criticità con il passare dei giorni", riferisce. Quindi, un plauso al "provvedimento della ministra Lamorgese che obbliga tutte le manifestazioni no vax a svolgersi fuori dai centri storici" e un commento sul collega Massimiliano Fedriga finito sotto scorta: "So bene cosa significhi. Da due anni vivo anch'io sotto scorta, per le mie posizioni favorevoli alla Tav. So che non c'è intimidazione che possa distoglierlo dall'impegno che porta avanti". "Venerdì 10 dicembre apriamo alle famiglie la possibilità di pre-registrare alla campagna di vaccinazione i propri bambini sul nostro sito dedicato", "abbiamo 245mila piccoli piemontesi che, dal 16 dicembre, potranno avere accesso al vaccino. Dal primo giorno dell'emergenza ho sposato l'idea che convincere sia meglio che costringere", "usando tutta la delicatezza e la cautela del caso", dice Cirio.