No Green pass, blitz nel Torinese: manifestanti bloccano treno merci

Azione di protesta stamattina all'alba in Val di Susa, dove un gruppo di manifestanti "No Green pass" ha costretto un treno merci ad arrestare la propria corsa. Il macchinista, in prossimità della stazione di Meana di Susa, ha notato accanto ai binari un uomo con il volto coperto agitare un bengala. Ha quindi fermato il treno, con il manifestante e altre quattro persone che a quel punto sono fuggiti via.

La situazione

Nelle immediate vicinanze, il macchinista ha trovato una transenna e una catena, posizionati sui binari, oltre a un lenzuolo riportante la scritta "No Green pass, blocchiamo tutto". L'azione fa seguito a un presidio non autorizzato che si è svolto ieri pomeriggio a Susa, al quale hanno partecipato circa 40 persone.

I controlli a Torino

A Torino intanto sono 120 le persone sottoposte finora ai controlli dei vigili urbani e del personale Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, nel primo giorno di Super Green pass. Sei le persone che erano sprovviste del certificato e che, per questo motivo, non sono state fatte salire sui mezzi pubblici. Controlli sull'utilizzo della mascherina all'aperto, nelle vie del centro e della movida, sono stati effettuati nel fine settimana. Anche in questo caso, l'attività della polizia municipale è stata in prevalenza di tipo informativo, per rendere noto ai torinesi delle conseguenze di non indossare dpi. Nelle prossime ore, in caso di trasgressione dell'obbligo, scatteranno le sanzioni.