Incidenti di montagna, tre interventi in elisoccorso in Ossola

Due persone erano rimaste bloccate sulla ferrata di Croveo, in valle Antigorio, mentre in mattinata è stato soccorso un cacciatore che nella zona di Rivasco, in valle Formazza, era rimasto ferito dopo una caduta

Tre persone sono state tratte in salvo oggi con l'elicottero del servizio di soccorso 118 fra le montagne dell'Ossola (Vco). Il primo intervento è stato effettuato per recuperare due persone rimaste bloccate sulla ferrata di Croveo, in valle Antigorio. Da Borgosesia è partita una squadra di soccorritori che hanno recuperato i due escursionisti, portati al campo sportivo di Baceno.

In seguito al Rifugio Gattascosa, in alta Valle Bognanco, è stata soccorsa una persona colta da malore. Infine, in mattinata è stato soccorso un cacciatore che nella zona di Rivasco, in valle Formazza, era rimasto ferito dopo una caduta.