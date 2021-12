Ucciso a New York, il sindaco di Alba: Davide era un ragazzo brillante

"Siamo una comunità piccola, ci conosciamo tutti. Ci siamo stretti attorno a un dolore incredibile, la perdita di un figlio". Sono le parole - a Sky TG24 - di Carlo Bo, sindaco di Alba, in provincia di Cuneo, dove era nato Davide Giri, lo studente italiano di 30 anni ucciso a coltellate nei pressi del campus universitario, la Columbia University a New York. (L'OMICIDIO)

La vicenda

Lo studente è stato accoltellato all'addome da un uomo tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Trasportato d'urgenza al Mount Sinai Hospital, Giri è deceduto. Per la sua uccisione la polizia ha fermato un 25enne a Central Park. Prima di essere arrestato e poco dopo aver ucciso Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne, un turista identificato da fonti diplomatiche come italiano. "C'è sgomento per la morte di Davide a New York , dove stava per conseguire un dottorato di ricerca. Era un ragazzo brillante che si era laurato in ingengneria all'Università di Torino con il massimo dei voti. Amava suonare il piano e giocare a calcio: "La sua è una famiglia molto conosciuta, impegnata nel sociale e nella parrocchia. Davide aveva coronato un sogno, andare a studiare in America".