Auto prende fuoco e finisce contro vetrate della farmacia nel Torinese

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Regio Parco a Settimo Torinese, di fronte alla Farmacia e agli ambulatori dell'Asl To4, un'auto ha preso fuoco ed è andata a finire contro le vetrate della farmacia. La ragazza al volante dell'auto, che aveva appena acceso la vettura, è riuscita ad uscire in tempo dall'abitacolo. Nessun cliente della farmacia è rimasto coinvolto. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Torino Stura. Per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso la polizia locale ha temporaneamente chiuso via Regio Parco.