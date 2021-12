Leini, incendio devasta 13mila metri quadri di un capannone

Un incendio è divampato nella notte in un capannone di via Manfredi Muzio a Leini (Torino). Numerose squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro. L'allarme la civico 36 di via Muzio è scattato poco dopo mezzanotte. L'incendio ha interessato un'area di circa 13mila metri quadrati, all'interno dei quali sono presenti una ditta per il rimessaggio dei caravan e un'altra di lavorazione plastica, entrambi riconducibili allo stesso proprietario.

Il rogo

Grandi quantità di materiale plastico sono bruciate all'esterno del fabbricato che in parte è collassato. L'intervento in forze delle squadre dei vigili del fuoco, anche con autobotti e autoscale, ha evitato che il rogo potesse estendersi ad un'altra parte della struttura adibita a deposito di camper. Le attività di spegnimento e bonifica andranno avanti ancora per diverse ore. Accertamenti in corso anche sulle cause dell'incendio.



