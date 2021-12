Live In, Lo Russo a Sky TG24: Urgente riqualificazione urbana a Torino

Così il primo cittadino di Torino: “Dobbiamo dare ai giovani una città motore di opportunità. L’investimento in cultura è importante, soprattutto per quello che riguarda lo sviluppo di una città”

"Il Pnrr è un'occasione unica. Finalmente l'Europa ha capito che per invertire un ciclo depressivo occorre mettere risorse pubbliche per finanziare investimenti e ovviamente lo fa con un criterio, che io condivido, che è quello di mettere dei tempi di impiego di queste risorse e mettere degli obiettivi". A dirlo è il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a 'Live In Courmayeur' di Sky Tg24 (IL LIVEBLOG). Quanto alle prime questioni da affrontare con questi fondi, il sindaco sottolinea che "la cosa più urgente per Torino è il tema della rigenerazione e riqualificazione urbana e la riconnessione sociale delle periferie con una dinamica di una città che deve ripartire dal punto di vista economico".

Lo Russo: "Restituire ai giovani una città motore di opportunità"

"Come priorità, dunque - aggiunge -, individuerei i piani periferie e tutte le operazioni di riqualificazione del patrimonio urbano a fini culturali, sociali, aggregativi, sportivi e tutto il tema dell'intervento sul sociale, perché la povertà oggi è una questione molto importante. Dobbiamo restituire ai giovani una città che sia davvero motore di opportunità". Come progetti più a lunga scadenza Lo Russo cita invece "il grande investimento culturale della nuova grande biblioteca centrale civica e il polo della cultura lungo l'asse del Po, un progetto in cui crediamo molto perché oggi l'investimento in cultura è una cosa molto importante soprattutto per la prospettiva di sviluppo di una città".