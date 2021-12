Incendio in una villetta a Caselle Torinese, famiglia evacuata

Un incendio è divampato in un'abitazione a Caselle Torinese, in via Fattori, nella tarda serata di ieri. Il rogo ha interessato il tetto della villetta e il tecnico comunale, una volta ultimate le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, ha dichiarato inagibile lo stabile. La famiglia residente ha trovato sistemazione da alcuni parenti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate nella notte.