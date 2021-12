Furti in provincia di Vercelli, smantellata banda

A Vercelli i carabinieri hanno identificato, smantellato ed espulso dal territorio nazionale quattro sudamericani che hanno messo a segno diversi colpi. Privi di documenti, sono stati fermati sulla sp11 tra Vercelli e Novara a bordo di un'auto risultata rubata in Francia.

I controlli

Durante i controlli, i militari hanno appurato che la notte precedente il veicolo era stato segnalato a Cigliano dove c'erano stati due tentativi di furto in abitazione. Così da ulteriori accertamenti in caserma, è emerso che su uno dei quattro pendeva un mandato di cattura per indebito utilizzo di carte di credito, e dieci mesi di reclusione da scontare. Il 24enne è stato arrestato e condotto in carcere, mentre per gli altri tre, cubani e peruviani, tutti senza permesso di soggiorno, è stato emesso provvedimento di espulsione dall'Italia. Tutti sono stati denunciati per furto dell'automobile francese.