Incidente nell'Alessandrino, scontro tra un furgone e 2 auto: un morto

Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Sp 494 Vigevanese, alla periferia di Valenza (Alessandria), in località Ponte di Ferro. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone per il trasporto disabili e due auto. La vittima, un 62enne secondo le prime informazioni di 118 e vigili del fuoco, viaggiava su una delle due auto. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Alessandria in codice giallo, il meno grave all'ospedale di Casale Monferrato. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi dell'incidente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.