Venaria Reale, raid vandalico: spaccata la porta della sede del Pd

Raid vandalico a Venaria Reale contro la sede del Pd dove ignoti, la scorsa notte, hanno spaccato la porta della sede del partito senza portare via nulla dall'interno. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Il segretario locale: “Il vandalismo è imperdonabile”

"Individui vigliacchi che agiscono di notte: non capiscono che tutto ciò non ci intimorisce, anzi ci dà più forza e determinazione per continuare nelle nostre idee politiche", ha detto il segretario locale Stefano Mistroni che ringrazia l'amministrazione comunale e il sindaco di Venaria per le parole di vicinanza. "Il vandalismo è imperdonabile in qualsiasi contesto e livello, dobbiamo combatterlo con la diffusione di rispetto, educazione e soprattutto senso civico".