Torino, ragazza rapinata e spinta fuori da un'auto in corsa: è grave

La 24enne ha riportato ferite alle gambe e un trauma cranico ma non è in pericolo di vita

Una ragazza di 24 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Chivasso (Torino) dopo che, nel pomeriggio di ieri, è stata rapinata e scaraventata fuori da un'auto in corsa sulla provinciale 11 tra Villareggia e Mazzè (Torino). La 24enne ha riportato ferite alle gambe e un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

La vicenda

La giovane, residente nel capoluogo piemontese, era salita in auto con un uomo che le ha rubato la borsetta e poi l'ha spinta fuori dall'abitacolo. A chiamare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chivasso che sono sulle tracce del rapinatore.