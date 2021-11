Covid Piemonte, il bollettino: 972 nuovi casi su 65.672 tamponi

Lieve incremento dei ricoverati: più uno in terapia intensiva, in totale 35, mentre negli altri reparti quattro pazienti in più e numero complessivo a 383

In Piemonte 972 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 65.672 tamponi diagnostici (di cui 51.202 antigenici), con una quota di asintomatici del 58,5%.

Il bollettino

Lieve incremento dei ricoverati: più uno in terapia intensiva, in totale 35, mentre negli altri reparti quattro pazienti in più e numero complessivo a 383. Il tasso di positività è all'1,6%. Tre i decessi, nessuno relativo a oggi, 10.042 le persone in isolamento domiciliare mentre i nuovi guariti sono 492. Dall'inizio della pandemia in Piemonte si sono avuti 403.316 casi positivi, 11.889 vittime e 380,967 guarigioni. Tutti i dati sono stati diffusi dall'Unità di crisi della Regione.