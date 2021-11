Novi Ligue, smantellata banda di spacciatori: 11 indagati

Erano una violenta e spregiudicata banda che vendeva droga ai coetanei, picchiando selvaggiamente e rapinando coloro che non riuscivano a pagarla. Sono 11 gli indagati, sei dei quali colpiti da misure cautelari, nell'operazione dei carabinieri di Novi Ligure, nell'Alessandrino.

"Purple drank"

Oltre ad hashish, marijuana e cocaina, sequestrati diversi flaconi della cosiddetta "purple drank", sciroppo per la tosse a base di codeina e di una bibita, nuova frontiera dello sballo tra i giovanissimi. Sono numerosi i video rinvenuti sui cellulari o postati sui social che ritraggono gli indagati mentre preparano e assumono droga o dalle stesse vittime dei violenti pestaggi che mostrano i loro volti tumefatti. Perquisizioni in corso, alla ricerca di droga e dell'arma che sarebbe stata utilizzata dal 'capo' della banda, in alcuni casi, per minacciare e rapinare chi non pagava.