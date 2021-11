Cadavere in appartamento, uomo morto accoltellato a Novara

Un uomo di 58 anni è morto accoltellato a Novara, nella sua abitazione al civico 1 di via Andoardi, all'angolo con via Beltrami. A dare l'allarme i vicini di casa, che avrebbero sentito degli strani rumori provenire dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta, e i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso della vittima. Ad indagare sull'omicidio sono i carabinieri: secondo le prime informazioni, sembra che l'uomo vivesse da solo. Il coltello usato per uccidere sarebbe stato trovato accanto al cadavere

Le indagini

I militari stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa. Sul posto anche il procuratore di Novara, Giuseppe Ferrando. Nell'appartamento, con la vittima, anche il cane di un conoscente, un pastore maremmano di cui era solito occuparsi.