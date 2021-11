Incidente sulla tangenziale per Novara, disagi al traffico

Disagi questa mattina sulla provinciale 11, arteria che collega Vercelli con Novara, per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate, bloccando a lungo il traffico all'altezza di Borgo Vercelli.

I soccorsi

I vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia locale e alla polizia stradale, hanno estratto dalle lamiere uno dei due guidatori, rimasto incastrato nell'abitacolo. I medici del 118 hanno portato il ferito all'ospedale Sant'Andrea, mentre le squadre dei vigili hanno messo in sicurezza il tratto di strada e i veicoli coinvolti. Le auto incolonnate hanno dovuto trovare una strada alternativa passando nell'abitato di Borgo Vercelli.



Y70-GTT