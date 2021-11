Vercelli, 2 mansarde in fiamme: evacuato palazzo ed edifici adiacenti

Non è esclusa alcuna ipotesi, tra cui una fuga di gas oppure una scintilla proveniente da un cantiere. Non si sono registrati feriti

Un incendio che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per più di due ore è scoppiato a Vercelli oggi pomeriggio in una palazzina di via Failla. Ad andare a fuoco sono state due mansarde. Evacuate le famiglie che abitano nello stesso condominio e negli edifici adiacenti. Non si sono registrati feriti.

L'incendio

I vigili del fuoco, intervenuti con diverse autopompe, hanno cercato a lungo di domare le fiamme che hanno avvolto il piano più alto della palazzina. Non è esclusa alcuna ipotesi, tra cui una fuga di gas oppure una scintilla proveniente da un cantiere. Sull'edificio sono in corsi alcuni lavori di adeguamento energetico. La comandante della Polizia Municipale di Vercelli, in collegamento continuo con la dirigente del settore Politiche Sociali del comune, sta valutando l'accoglienza delle famiglie che non potranno rientrare negli alloggi questa sera. I nuclei saranno ospitati temporaneamente da parenti oppure accolti dalle Politiche Sociali presso gli hotel della città.