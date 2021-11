Furto in banca nel Cuneese, ricercate tre persone

I ladri hanno agito nella notte colpendo una filiale a Cervere, lungo la strada statale per Fossano: in poco più di due minuti hanno forzato la porta a vetri dell’ingresso e portato via il box dove ci sono i contanti, per un bottino di alcune migliaia di euro

Furto a Cervere, in provincia di Cuneo, nella filiale della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco. I ladri, almeno in tre secondo le immagini della videosorveglianza, hanno agito intorno alle 3,30 colpendo la filiale che si trova in via Bra, lungo la strada statale per Fossano: in poco più di due minuti hanno forzato la porta a vetri dell'ingresso e portato via il box dove ci sono i contanti, per un bottino di alcune migliaia di euro. È probabile che i banditi abbiano utilizzato per raggiungere la banca, e poi allontanarsi con il denaro, un suv Peugeot rubato dal cortile di un condominio del paese e ritrovato dai carabinieri poche ore dopo il furto.