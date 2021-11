SEO: Juventus, aumento del capitale dal 29 novembre: azioni a 0,334

Si tratta della seconda ricapitalizzazione della Juventus in due anni. Nel dicembre 2019 era stato completato un aumento per 300 milioni di euro

L’aumento di capitale della Juventus per 400 milioni di euro partirà il 29 novembre e si concluderà il 16 dicembre prossimo. Le nuove azioni saranno offerte al prezzo di 0,334 euro ciascuna, nel rapporto di 9 nuovi titoli ogni 10 già posseduti. Questo è quanto stato approvato dal consiglio di amministrazione della società di calcio, tenuti ieri.

Così al termine della riunione del cda il club ha sottoscritto il contratto di garanzia con Goldman Sachs International, Jp Morgan Ag, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking, che agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Le quattro banche si sono impegnate a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti inoptati, che si terrà successivamente al periodo di opzione, per un importo massimo pari a circa 144,9 milioni. Si tratta della seconda ricapitalizzazione della Juventus in due anni. Nel dicembre 2019 era stato completato un aumento per 300 milioni di euro.