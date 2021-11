Maltrattamenti e stalking, due arresti nel Torinese

Due arresti per maltrattamenti e stalking nel Torinese. Il primo è avvenuto a Bricherasio dove i carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno arrestato un uomo di 36 anni. I militari, intervenuti su richiesta della moglie al culmine dell'ennesima lite in famiglia, hanno accertato che da tempo andavano avanti maltrattamenti e ingiurie nei confronti della donna, anche di fronte ai due bimbi della coppia. Episodi mai denunciati prima dalla vittima. L'uomo è stato portato in carcere a Torino.

Il secondo arresto

A Leini, invece, i carabinieri della compagnia di Venaria hanno arrestato un operaio 37enne del posto per stalking. Ieri pomeriggio l'uomo è stato fermato dopo che ha scavalcato la recinzione di casa dell'ex convivente per minacciarla. Episodi simili si erano già verificati nei giorni precedenti. Per il 37enne sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida al tribunale di Ivrea.