Incidente nel Cuneese, scontro fra auto: un morto e due feriti

Grave incidente stradale all'altezza della località Pilone Rocche, sulla Strada Provinciale 8 che da Venasca conduce a Piasco, nel Cuneese. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con una squadra di Saluzzo e i volontari di Venasca, nello scontro fra tre auto è morta una persona e altre due sono rimaste ferite, una in modo grave. Al momento la strada è chiusa al transito per consentire l'intervento dei soccorritori. Stanno operando i vigili del fuoco di Saluzzo e Cuneo, i carabinieri e il 118. Uno dei due feriti è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.