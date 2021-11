Atp Finals, Zverev vince a Torino. Medvedev ko in due set

Alexander Zverev ha vinto a Torino le Atp Finals. Il tedesco si è aggiudicato il torneo battendo 2-0 Daniil Medvedev: 6-4, 6-4 i parziali dei due set della finalissima del Pala Alpitour, conclusasi dopo un'ora e un quarto.

Zverev: "Amo l'Italia e Torino è il top"

"A Londra è stato bellissimo, ma Torino va sopra le mie preferenze, è il top". Sono le prime parole di Zverev dopo la partita. "Amo l'italia e voi siete da impazzire, spero possiate venire anche i prossimi anni", ha detto il campione tedesco, che ha ringraziato il suo team, "mio fratello, mia mamma, è importante avere tutta la famiglia vicino a me. Purtroppo mio papà non è qui ma spero possa tornare presto e questo non sarà il mio ultimo trofeo da alzare insieme". Zverev si è poi congratulato con l'avversario, Daniil Medvedev, "per la stagione incredibile che ha fatto. Mi ha battuto cinque volte quest'anno prima di riuscire a batterlo oggi".