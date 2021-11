Sfuggono all’alt e si nascondono nel bosco: 5 denunce nel Vercellese

Sono scappati all'alt della polizia, hanno abbandonato l'auto in una zona industriale, e si sono nascosti in un bosco di Scopa (in provincia i Vercelli) per sfuggire alle forze dell'ordine. Cinque giovani con un'età media di 25 anni, residenti tra Varallo e Quarona, sono stati protagonisti di una 'notte brava' terminata con una denuncia e la decurtazione di 18 punti dalla patente di uno di loro.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ad intervenire, oltre alla polizia stradale di Varallo, anche i carabinieri di Alagna, con cui sono state avviate le ricerche nel bosco dove i cinque giovani si erano rifugiati. Una volta individuati, sono risultati tutti in stato di ebbrezza alcolica e nessuno ha voluto indicare il guidatore, dicendo di non ricordarselo. Grazie a testimonianze e alcune immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato chi era alla guida, denunciando il 28enne di Quarona e togliendogli quasi tutti i punti dalla licenza di guida.