Sequestrati 85mila ricambi d’auto da corsa nel Torinese: due denunce

Oltre 85mila parti di ricambio e accessori sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un'azienda di Avigliana, nel Torinese. Denunciati i due responsabili della ditta. Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili sequestrati è pari a circa 2,5 milioni di euro.

Il sequestro

Fra i materiali sequestrati ci sono marmitte da competizione, tubi in acciaio e tamponi turbina destinati al mondo delle corse. Secondo le indagini riportavano false indicazioni di origine e provenienza. Erano prodotti all'interno di due capannoni, sequestrati per le gravi violazioni alla sicurezza del lavoro insieme a 60 macchinari industriali per lavorazioni meccaniche.