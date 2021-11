Condannata prof che scrisse “Uno in meno” dopo morte Cerciello Rega

È stata condannata, in primo grado, a otto mesi di reclusione Eliana Frontini, l'insegnante di Novara che su Facebook commentò l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega (CHI ERA) con la frase "Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”. Le accuse nei suoi confronti sono vilipendio alle Forze armate e diffamazione. Per la donna il pm Silvia Baglivo aveva chiesto una pena di tre mesi. Assolto invece il marito dell’insegnante, Norberto Breccia, che era accusato di favoreggiamento.

La condanna

La docente di storia dell'arte all'istituto Pascal di Romentino e il marito non erano presenti in aula. La donna è stata condannata anche al risarcimento delle parti civili entro un anno per ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Le cifre stabilite sono di 8.000 mila euro per la vedova del carabiniere ucciso, Rosa Maria Esilio, anche lei non presente in aula, e 5.000 euro per il Ministero della Difesa. Disposto l'invio degli atti al Ministero della pubblica istruzione per eventuali provvedimenti nei confronti dell’insegnante.