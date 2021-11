Torino, ruba tablet da ambulanza che soccorre paziente: fermato

L’uomo ha spaccato il vetro della volante della Croce Verde la scorsa notte in corso Giulio Cesare ed è stato notato da una volante della polizia, che lo ha inseguito e bloccato

Ha spaccato il vetro di una ambulanza della Croce Verde, mentre l'equipaggio era impegnato a soccorrere un paziente, per rubare un tablet. L'uomo è stato però notato da una volante della polizia, che lo ha inseguito e fermato. È accaduto la scorsa notte a Torino, in corso Giulio Cesare.

Il furto

L'uomo ha approfittato del fatto che l'equipaggio dell'ambulanza si trovava in un appartamento per soccorrere una persona che si era sentita male per rubare il tablet, del valore di pochi euro, poi restituito ai soccorritori dagli agenti della volante.