Droga e abusi su bambina di 12 anni, due arresti nel Cuneese

Due pregiudicati di 47 e 58 anni sono stati arrestati con l'accusa di abusi sessuali su minori nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Cuneo nella massima riservatezza. Vittima delle volenze sarebbe stata una bambina di 12 anni. A far scattare l'inchiesta, come riporta il quotidiano La Stampa, è stata la denuncia della figlia ventenne di uno degli arrestati, che a distanza di anni ha raccontato degli abusi subiti in passato. La donna ha riferito agli inquirenti che anche una bambina, amica di famiglia, avrebbe subito gli stessi abusi.

L'indagine per droga

L'inchiesta coinvolge anche due donne 44 e 21 anni, che abitano nel Monregalese, sotto indagine per avere ceduto droga alla dodicenne. Grazie ad alcune intercettazioni telefoniche si sta indagando anche sulla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Sono in corso i rilievi su cellulari e pc degli indagati, che sono stati sequestrati nelle scorse settimane.