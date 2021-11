Torino, fermato un 40enne evaso dagli arresti domiciliari

Un uomo di 40 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dalla polizia in via Cigna a Torino. Gli agenti lo hanno intercettato a mezzogiorno, nonostante avesse la possibilità di uscire di casa solo fra le 9 e le 11. “Sto andando in chiesa a prendere da mangiare”, si è giustificato. Dalla perquisizione è emerso che l'evaso aveva in tasca un frangivetri e un paio di forbici di metallo. A detta dell’uomo gli servivano per aprire i pacchi della chiesa. Da ulteriori accertamenti è poi emerso che l'uomo, già in due occasioni, non aveva rispettato la misura cautelare.