Incidente sul lavoro ad Asti, operaio colpito da disco di una mola

Un operaio è stato colpito con violenza a una spalla dal disco di una mola per tagliare i binari, fuoriuscito improvvisamente dal macchinario. E' successo in un cantiere ferroviario nel quartiere San Fedele di Asti. L'uomo, 44enne di Alessandria, è rimasto ferito ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, anche grazie all'immediato soccorso di un collega, volontario del 118. Sul posto i tecnici dello Spresal insieme ad agenti della Polfer di Asti. Il ferito è stato trasportato all'ospedale della città.