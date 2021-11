Maltempo in Piemonte, allerta gialla per allagamenti. Neve a Sestriere

Abbondanti le nevicate in montagna sopra i 1.500 metri: è prevista neve per tutta la giornata e arriverà fino ad oltre mezzo metro sul Colle

Piove senza sosta da diverse ore sul Piemonte, dove Il Centro Funzionale dell'Arpa ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico nel sud della regione, in particolare nell'Alessandrino al confine con la Liguria, per possibili allagamenti locali e frane associate ai temporali di maggiore intensità. (LE PREVISIONI)

Neve sopra i 1.500 metri

Abbondanti le nevicate in montagna, sopra i 1.500 metri. Sestriere si è svegliata sotto oltre trenta centimetri di neve. Prevista neve per tutta la giornata e fino ad oltre mezzo metro sul Colle, a poco più di due settimane all'apertura ufficiale della stagione invernale, annunciata da Vialattea per il prossimo 4 dicembre 2021. In azione i mezzi spazzaneve, scatta da oggi l'obbligo per tutti i mezzi di equipaggiamento con pneumatici invernali o, in alternativa, di viaggiare con le catene da neve al seguito e di montarle appena si renda necessario.